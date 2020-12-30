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Москва

Подробности смерти Пьер Кардена попали на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
29 декабря известный французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет. Известно, что модельер скончался в больнице в пригороде Парижа. Точная причина смерти пока не уточняется.
Пьетро Карден родился Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (провинция Тревизо, Венеция, Италия) 2 июля 1922 года. Его семья перехала во Францию в 1924 году, бежав от фашизма. Пьер Карден начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.
Происшествия , Видео , Кристиан Диор , Пьер Карден , Жан Кокто
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