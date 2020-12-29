Экс-схимонаха Сергия привезли в суд в Москве 

Бывшего схимонаха Сергия (Романова) доставили в суд под конвоем. Он в наручниках, одет в черную куртку и скуфейку. Следствие ходатайствует об аресте священнослужителя, который обвиняется в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Опальный монах не признает вину.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Романову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда столицы.

Сергий, которого задержан ночью, 29 декабря, после штурма Среднеуральского женского монастыря, был конвоирован в Москву для избрания меры пресечения. На территории обители несколько часов продолжались обыски. Прихожане сообщали, что силовики частично «разгромили» помещения, выбили окна. Известно, что одну монахиню из монастыря увезли на скорой помощи.

Во время обысков адвокатов Сергия не пускали на территорию монастыря. Позже бывшего схимонаха вывезли на допрос в СКР по Свердловской области. Однако он отказался отвечать на вопросы следователей, поскольку ему не дали пообщаться с адвокатом наедине.

«Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает. Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно», — рассказал ТАСС его адвокат Иван Миронов.

Известно, что следователи предъявили обвинение отлученному от церкви Сергию (Романову) по трем статьям УК России: о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств.