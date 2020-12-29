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Автомобиль Tesla внезапно загорелся на глазах у владельца. Электромобиль Tesla модели S 85D воспламенился в городе Фриско (штат Техас, США ) после странных громких металлических ударов. Все произошло 23 нобяря.

За рулем автомобиля находился 41-летний Усмаан Ахмад (Usmaan Ahmad). Почувствовав неладное, мужчина припарковался у обочины и стал искать источник шума. В этот момент машина буквально вспыхнула у него на глазах.

«Это было похоже на очереди из огнемета», — прокомментировал случившееся водитель.

Инцидент сняла камера из салона соседней машины. На опубликованных Daily Mail кадрах видно, как на месте происшествия работают пожарные. Предварительной причиной взрыва владелец электромобиля считает неисправность аккумулятора.