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Москва

Опубликовано видео загоревшейся на глазах у владельца Tesla 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Автомобиль Tesla внезапно загорелся на глазах у владельца. Электромобиль Tesla модели S 85D воспламенился в городе Фриско (штат Техас, США) после странных громких металлических ударов. Все произошло 23 нобяря.
За рулем автомобиля находился 41-летний Усмаан Ахмад (Usmaan Ahmad). Почувствовав неладное, мужчина припарковался у обочины и стал искать источник шума. В этот момент машина буквально вспыхнула у него на глазах.

«Это было похоже на очереди из огнемета», — прокомментировал случившееся водитель.

Инцидент сняла камера из салона соседней машины. На опубликованных Daily Mail кадрах видно, как на месте происшествия работают пожарные. Предварительной причиной взрыва владелец электромобиля считает неисправность аккумулятора.
Происшествия , Видео , Daily Mail
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