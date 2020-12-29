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Пропавшие моряки с «Онеги» могут находиться внутри затонувшего судна 

Прайм и ещё 6 26 минут назад
Пропавшие моряки с потерпевшего крушение рыболовного траулера "Онега" в Баренцевом море могут находиться внутри затонувшего судна на глубине порядка 130 метров, место крушения планируется определить при помощи глубоководного аппарата, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Затонувшее судно находится на глубине 130 метров. Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место крушения траулера планируется отправить из Мурманска глубоководный подводный аппарат, который способен работать на глубинах до 350 метров. Ориентировочное время прибытия к месту крушения — утро 31 декабря.
В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Мурманск , Мурманская Область
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