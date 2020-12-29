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Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Барциц останется под стражей до 21 февраля 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда.

По информации ФСБ, руководство Института госслужбы РАНХиГС подозревают в поборах с сотрудников. В преступной схеме участвовал руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал.