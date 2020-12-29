Это директор Института государственной службы РАНХиГС Игорь Барциц.
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Барциц останется под стражей до 21 февраля 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда.
По информации ФСБ, руководство Института госслужбы РАНХиГС подозревают в поборах с сотрудников. В преступной схеме участвовал руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал.
Сегодня также стало известно, что в рамках этого дела декана факультета управления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину отправили под домашний арест.