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Москва

Арестован главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС 

Говорит Москва и ещё 9 1 час назад
Это директор Института государственной службы РАНХиГС Игорь Барциц.
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Барциц останется под стражей до 21 февраля 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда.
По информации ФСБ, руководство Института госслужбы РАНХиГС подозревают в поборах с сотрудников. В преступной схеме участвовал руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал.
Декан факультета РАНХиГС задержана по делу о хищении
Сегодня также стало известно, что в рамках этого дела декана факультета управления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину отправили под домашний арест.
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Происшествия , Видео , Игорь Барциц , Светлана Ларина , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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