Полицейские вскрыли дверь в квартиру Бари Алибасова сообщает Telegram-канал «112». Внутри продюсера нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Журналисты отмечают, что о помощи правоохранителей попросили родственники руководителя группы «НА-НА». Они заявили полицейским, что Алибасов долгое время не открывает дверь в квартиру. Решив, что продюсеру может быть плохо, его близкие приняли решение ломать двери.

Внутри действительно оказался Бари Алибасов. По данным журналистов, продюсер в настоящее время находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Полицейские передали его на руки медикам, которые пытаются привести знаменитость в чувство.

«Пятый канал» сообщает , что дверь в квартиру Алибасова было решено взломать из-за того, что в квартире раздавались крики о помощи. PR-директор продюсера Вадим Горожанкин скандальную новость пока никак не комментирует.

В начале декабря, как сообщал «Рамблер», Бари Алибасова доставили в одну из московских больниц с передозировкой «Виагрой». По словам Горжанкина, Алибасову внезапно стало плохо, а приехавшие врачи скорой диагностировали у него экстремально низкое давление. Позже в квартире продюсера были обнаружены пустые упаковки из-под препарата для повышения потенции. Ранее стало известно о романе 73-летнего Алибасова с его молодой помощницей, массажисткой Викторией Полторацкой.