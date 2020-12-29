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Декан факультета РАНХиГС задержана по делу о хищении 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Декан факультета РАНХиГС задержана по делу о хищении
Фото: ТАСС
В рамках дела о хищении была задержана декан факультета госуправления экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Светлана Ларина. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ФСБ России заявили, что персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств. По данным спецслужбы, руководство академии необоснованно начисляло подчиненным дополнительную зарплату и забирало ее часть назад. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Сегодня стало известно, что в рамках дела была задержана декан одного из факультетов.

«Сотрудники ФСБ задержали в рамках уголовного дела о хищении профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Ларину Светлану Евгеньевну», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что по решению суда Ларина была помещена под домашний арест.
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Происшествия , Светлана Ларина , ФСБ , МВД , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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