Декан факультета РАНХиГС задержана по делу о хищении 

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Как сообщал «Рамблер», ранее в ФСБ России заявили, что персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств. По данным спецслужбы, руководство академии необоснованно начисляло подчиненным дополнительную зарплату и забирало ее часть назад. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Сегодня стало известно, что в рамках дела была задержана декан одного из факультетов.

«Сотрудники ФСБ задержали в рамках уголовного дела о хищении профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Ларину Светлану Евгеньевну», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что по решению суда Ларина была помещена под домашний арест.