Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет

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Москва

Приговор бывшему топ-менеджеру за шпионаж попал на видео 

Алевтина Жаркова 15 минут назад
Сегодня Московский городской суд огласил приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан. Экс-член правления российского энергетического холдинга приговорили к 15 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Молдавии. Гособвинение запрашивало для Цуркан более строгое наказание — в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии общего режима.
Карину Цуркан была задержана по подозрению в шпионаже летом 2018 года. По данным следствия, она сотрудничала с молдавской спецслужбой с августа 2004 года.
Происшествия , Видео , Карина Цуркан , Мосгорсуд , ФСИН , Интер РАО ЕЭС
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