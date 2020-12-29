Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет

Сегодня Московский городской суд огласил приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан. Экс-член правления российского энергетического холдинга приговорили к 15 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Молдавии. Гособвинение запрашивало для Цуркан более строгое наказание — в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии общего режима.
Карину Цуркан была задержана по подозрению в шпионаже летом 2018 года. По данным следствия, она сотрудничала с молдавской спецслужбой с августа 2004 года.