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Москва

ФСБ пресекла хищение госсредств в РАНХиГС 

ТАСС 27 минут назад
ФСБ раскрыла схему хищения госсредств в РАНХиГС
Фото: РИА НОВОСТИ
ФСБ России пересекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом во вторник ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы", — сообщили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). С поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела.
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В ФСБ не уточнили сумму хищений. "В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере")", — добавили в ЦОС.
В ФСБ добавили, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.
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Происшествия , ФСБ , РАНХиГС
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