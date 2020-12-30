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Тело казанского дознавателя обнаружили в отделении полиции 

Свободная пресса и ещё 3 1 час назад
В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя
Фото: ТАСС
В Казани в отделе полиции «Юдино» обнаружено тело одного из дознавателей.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств случившегося в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия».
Согласно предварительным данным, сотрудник полиции покончил жизнь самоубийством. Известно, что рядом с погибшим лежала предсмертная записка с просьбой никого не винить в его смерти.
После проведения тщательной проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , Предсмертная записка , МВД , Казань , Республика Татарстан
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