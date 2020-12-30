В Казани в отделе полиции обнаружили тело дознавателя

Казани в отделе полиции «Юдино» обнаружено тело одного из дознавателей.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств случившегося в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия».

Согласно предварительным данным, сотрудник полиции покончил жизнь самоубийством. Известно, что рядом с погибшим лежала предсмертная записка с просьбой никого не винить в его смерти.

После проведения тщательной проверки будет принято процессуальное решение.