В американской тюрьме произошла перестрелка

Один человек убит и один получил ранения в результате перестрелки на территории тюрьмы в городе Дэвисборо (штат Джорджия). Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News

Инцидент произошел после полуночи в понедельник, когда двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным. В итоге между ними произошла перестрелка, в результате которой один охранник был ранен, а один из преступников убит. Второй участник инцидента задержан. Раненый охранник госпитализирован, его жизнь вне опасности.

По факту стрельбы начато расследование.