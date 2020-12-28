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Москва

Опубликован список членов экипажа затонувшего судна «Онега» 

РИА Новости 1 час назад
Телеканал "РЕН ТВ" обнародовал список членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море.
Всего на борту находились 19 человек: капитан Александр Баранов, старший помощник капитана Степан Курганский, второй помощник капитана, механики Сергей Безгузов, Владимир Фурса и Евгений Щепин, электрик Сергей Трухачев, старшие мастера добычи Игорь Бондаренко и Николай Капенкин, мастер обработки Мохамед Барри, боцман Игорь Елисеенков, матросы Сергей Жук, Александр Пермяков, Руслан Катюхин, Владимир Тимербаев, Антон Монастырев и Юрий Шевцов, палубный практикант Юрий Проняев и повар Владимир Каширин.
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По данным МЧС, рыболовецкий траулер "Онега" затонул в Баренцевом море в понедельник утром. Из 19 членов экипажа удалось спасти двоих, поиски остальных продолжаются.
Проведение операции осложняют четырехметровые волны и 20-градусный мороз. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
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Происшествия , Видео , Александр Баранов , Игорь Бондаренко , Юрий Шевцов , Владимир Каширин , РЕН ТВ
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