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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла 

RT на русском и ещё 46 1 час назад
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил огромный столб пепла
Фото: globallookpress.com
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепельный столб на высоту до семи километров над уровнем моря.

«Во вторник днём по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс», — цитирует РИА Новости Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, пепловый шлейф распространился на 50 км от вулкана.
Согласно предварительным данным, выпадения пепла в населённых пунктах региона не зафиксировано.
Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря.
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Происшествия , Новости регионов , РИА Новости , Краснодар , Краснодарский Край
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