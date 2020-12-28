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Взорвавшего фургон в США бомбиста заподозрили в 5G-паранойе 

Lenta.ru 2 часа назад
Взорвавшего фургон в США заподозрили в 5G-паранойе
Фото: Reuters
Жителя американского Нэшвилла (штат Теннесси), взорвавшего фургон на улице города, заподозрили в «5G-паранойе». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местный телеканал.
По информации СМИ, после того, как было установлено, что взрыв устроил Энтони Куинн Уорнер, агенты ФБР начали опрашивать его соседей. В частности, их интересовало, высказывал ли ранее мужчина какие-либо идеи касательно опасности технологии связи 5G.
Взрыв в центре Нэшвилла прогремел 25 декабря в 06:30 утра (15:30 по Москве. На месте ЧП обнаружили человеческие останки. До взрыва из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.
Конспирологические версии о вреде стандарта связи 5G для здоровья стали появляться в сети по крайней мере с 2016 года. В первую очередь их публиковали на интернет-форумах и на YouTube. С распространением коронавируса в мире распространился слух о связи вышек 5G с пандемией. Адепты этой теории заговора утверждают, что излучение, которое исходит от вышек, вызывает те же симптомы, что и COVID-19.
Эксперты Оксфордского Института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов об инфекции являются знаменитости и политики с большим количеством подписчиков. В пример приводились актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек 5G. В России эту теорию поддерживает телеведущая Виктория Боня.
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Происшествия , Вуди Харрельсон , Виктория Боня , ФБР , Москва , США
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