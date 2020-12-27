"Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвратом на аэродром вылета воздушного судна авиакомпании "Россия". 27 декабря в 05:27 (03:27 мск) при выполнении рейса номер 6442 по маршруту Сургут — Санкт-Петербург на воздушном судне "Аэробус" А319 сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета — город Сургут", — говорится в сообщении.