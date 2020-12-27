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Уфимец убил двух малолетних детей и покончил с собой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 42 минуты назад
Россиянин убил двух малолетних детей и покончил с собой
Фото: depositphotos.com
В Башкирии 37-летний мужчина убил двух своих малолетних детей, после чего покончил с собой, сообщило республиканское следственное управление СК.
Трагедия произошла 26 декабря в Уфе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
После ссоры с женой мужчина забрал детей и увез в неизвестном направлении. Через несколько часов правоохранители обнаружили тела детей без видимых повреждений в автомобиле в Давлекановском районе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двоих малолетних»).
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Генпрокуратура РФ , СКР , Башкортостан , Уфа
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