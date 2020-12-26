На приговоренного за коррупцию Шестуна могут завести еще одно уголовное дело

Служба судебных приставов может открыть уголовное дело за оскорбление конвоя и судьи, вынесшей приговор в отношении экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна , сообщил источник в судебных кругах.

Источник сообщил, что «на протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления», передает ТАСС

«Судье даже пришлось удалить подсудимого из зала до окончания прений сторон. Однако на протяжении пяти дней во время оглашения приговора в отношении бывшего чиновника в Подольском суде он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания», — отметил он.

Отмечается, что за оскорбление судьи на судебном заседании предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»).

По версии следствия, экс-глава Серпуховского района незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство торговых центров, а также за время работы главой района чиновник создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Также с 2008 по 2011 год он через аффилированную фирму приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово Серпуховского района площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.