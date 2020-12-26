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Шестуна захотели наказать за оскорбление судьи 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
На приговоренного за коррупцию Шестуна могут завести еще одно уголовное дело
Фото: РИА Новости
Служба судебных приставов может открыть уголовное дело за оскорбление конвоя и судьи, вынесшей приговор в отношении экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщил источник в судебных кругах.
Источник сообщил, что «на протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления», передает ТАСС.

«Судье даже пришлось удалить подсудимого из зала до окончания прений сторон. Однако на протяжении пяти дней во время оглашения приговора в отношении бывшего чиновника в Подольском суде он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания», — отметил он.

Отмечается, что за оскорбление судьи на судебном заседании предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»).
Напомним, суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.
Экс-глава Серпуховского района приговорен к 15 годам колонии
По версии следствия, экс-глава Серпуховского района незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство торговых центров, а также за время работы главой района чиновник создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.
Также с 2008 по 2011 год он через аффилированную фирму приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово Серпуховского района площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.
Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Другие фигуранты данного уголовного дела Борис Криводубский и Сергей Самсонов находятся в международном розыске.
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Происшествия , Александр Шестун , Сергей Самсонов , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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