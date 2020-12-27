"Самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета", — сказали в ОАК.

Как уточнили в ОАК, корпорация заинтересована "в максимально эффективном проведении расследования и обнаружении преступников". Предприятие оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам

Режим доступа и охраны на аэродроме Таганрог-Южный дополнительно усилен после инцидента с кражей аппаратуры, сообщили ТАСС в ОАК. "По факту инцидента на аэродроме Таганрог-Южный ведется следствие. Организована комплексная проверка всех деталей и обстоятельств произошедшего. Несмотря на то, что следствие еще не завершено, режим доступа на аэродром дополнительно ужесточен, приняты дополнительные меры усиления режима охраны предприятия", — сказали в ОАК.

Как добавили в ОАК, "аэродром "Таганрог-Южный" отделен от производственного комплекса ТАНТК забором и на него можно попасть только по отдельному пропуску". "Заводской периметр охраняется отдельной структурой, не связанной с охраной аэродрома. Аэродром охраняет ФГУП "УВО Минтранса России". Охраной заводского периметра занимается АО "РТ-Охрана", — уточнили в ОАК.

Об инциденте

В начале декабря в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что в дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов было обнаружено вскрытие грузового люка. Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Южный, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения имущества на сумму более 1 млн рублей из самолета Ил-80 в Таганроге.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.