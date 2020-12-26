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Москва

Россиянина отправили в колонию вместо брата 

Майк Габриелян 1 час назад
Россиянина отправили в колонию вместо брата
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Саратова приговорил к пяти годам колонии местного жителя Александра Студентова, ухитрившегося отправить вместо себя за решетку другого человека. Ранее он обманул и полицию, и суд, назвавшись именем сводного брата. В итоге невиновного отправили в колонию, но позже освободили, сообщает РИА Новости.
Год назад, при задержании за наркотики, Студентов представился Рубинштейном, а полицейские не проверили личность подозреваемого. Настоящий Рубинштейн узнал о решении суда, когда за ним явился конвой, чтобы отправить в колонию. Только в августе по решению облсуда Рубинштейна освободили.
Теперь приговор вынесли самому Студентову, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Саратова. Он получил 5 лет колонии общего режима за приобретение наркотиков с помощью закладок и «КИВИ-кошелька».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Грузии конвой перепутал заключенных.
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Происшествия , ФСИН , РИА Новости
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