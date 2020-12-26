Тестовый полет Boeing 737 MAX завершился ЧС

«Сразу после взлета сработал индикатор низкого давления левого двигателя. Сначала экипаж хотел продолжить полет, но после сигнала о дисбалансе топлива выключил двигатель, объявил чрезвычайную ситуацию и направился в ближайший город Тусон для посадки», — пишет издание Aviation24.be.