Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Тестовый полет Boeing 737 MAX завершился экстренной посадкой 

Ura.Ru 1 час назад
Тестовый полет Boeing 737 MAX завершился ЧС
Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak
Экипаж самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку во время испытательного полета 22 декабря из Марана (США) в Монреаль (Канада). Причиной стала проблема с левым двигателем.

«Сразу после взлета сработал индикатор низкого давления левого двигателя. Сначала экипаж хотел продолжить полет, но после сигнала о дисбалансе топлива выключил двигатель, объявил чрезвычайную ситуацию и направился в ближайший город Тусон для посадки», — пишет издание Aviation24.be.

На борту воздушного судна, помимо трех членов экипажа, никого не было.
Ранее авиакомпания United Airlines заявила о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с этим самолетом. Первая произошла в 2018 году в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019 года крушение произошло в Эфиопии, жертвами стали 157 пассажиров. В декабре этого года, как напоминает RT, 737 MAX впервые совершил коммерческий рейс спустя полтора года после того, как все лайнеры этого типа прекратили полёты.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Ura.Ru: последние новости
Самолет «Уральских авиалиний» получил повреждения в Европе. Видео Самолет «Уральских авиалиний» получил повреждения в Европе. Видео Минтруда готовит россиянам дополнительный выходной день Минтруда готовит россиянам дополнительный выходной день Жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко скончалась от COVID Жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко скончалась от COVID
Комментарии 34
Происшествия , Boeing , Индонезия , США , Тусон , Эфиопия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение