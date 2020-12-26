Тестовый полет Boeing 737 MAX завершился ЧС

Экипаж самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку во время испытательного полета 22 декабря из Марана (США) в Монреаль (Канада). Причиной стала проблема с левым двигателем.
«Сразу после взлета сработал индикатор низкого давления левого двигателя. Сначала экипаж хотел продолжить полет, но после сигнала о дисбалансе топлива выключил двигатель, объявил чрезвычайную ситуацию и направился в ближайший город Тусон для посадки», — пишет издание Aviation24.be.
На борту воздушного судна, помимо трех членов экипажа, никого не было.
Ранее авиакомпания United Airlines заявила о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с этим самолетом. Первая произошла в 2018 году в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019 года крушение произошло в Эфиопии, жертвами стали 157 пассажиров. В декабре этого года, как напоминает RT, 737 MAX впервые совершил коммерческий рейс спустя полтора года после того, как все лайнеры этого типа прекратили полёты.