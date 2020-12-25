Пострадавший в ДТП под Рязанью мальчик лишился трех конечностей 

"Жизни взрослых пациентов ничего не угрожает. Среди четырех детей один тяжёлый, двое средней степени тяжести, один с лёгкими травмами. Еще один ребенок находился в крайне тяжёлом состоянии. Это мальчик 10 лет, у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях", — говорится в сообщении.