Испытательный полет Boeing 737 MAX прервали из-за проблем с двигателем 

Испытательный полет самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Air Canada пришлось прервать в связи с неисправностью двигателя. Судно направлялось в Монреаль после длительного простоя в американском городе Марана (штат Аризона).

Инцидент произошел 22 декабря, экипаж обнаружил проблему почти сразу после взлета лайнера, пишет Aviation24.be

Пилоты получили сигнал о низком давлении в гидросистеме левого двигателя, уточняется в сообщении. Первоначально экипаж и диспетчеры хотели продолжить полет, однако, обнаружив топливный дисбаланс, отключили неисправный двигатель и объявили экстренную посадку. Самолет приземлили в американском Тусоне. Как говорится в сообщении, на борту лайнера находились только члены экипажа в составе трех человек.

В начале декабря Boeing 737-8 MAX выполнил первый авиарейс после разрешения возобновить полеты.