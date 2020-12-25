Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Выберите регион
Москва

Публицист Понасенков потребовал высшей меры для историка Соколова 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Понасенков потребовал высшей меры для историка Соколова
Фото: РИА Новости
Историк и публицист Евгений Понасенков прокомментировал решение суда, приговорившего бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

«По совести, по чести этот скот заслуживает только высшей меры, только смертной казни! Но, поскольку это юридически у нас невозможно, мы исходим из реальности, то, что мы добились, — это блестящая победа», — приводит его слова «Рен-ТВ».

Понасенков считает, что уголовной ответственности заслуживают и адвокаты историка за то, «какими методами они защищали Соколова». «К сожалению, эта история не заканчивается», — добавил он.
Конфликт Понасенкова и Соколова начался еще в 2018 году. Публицист обнаружил в работах доцента строки из своей монографии «Первая научная история войны 1812 года». В ответ на это историк заявил, что этот труд вообще не является научным. Споры даже дошли до суда, и тяжба завершилась в пользу Понасенкова. В ходе суда по делу об убийстве аспирантки Соколов обвинил Понасенкова в травле, которая якобы и привела к смерти девушки. Понасенков также выступил на процессе против Соколова, заявив о пьянстве историка.
Напомним, в пятницу Октябрьский районный суд Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве сожительницы аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокат Сергей Жорин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что, несмотря на то, что приговор соответствует российскому законодательству, он несправедлив с точки зрения соразмерности тяжести содеянного и тяжести наказания.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мужчина выстрелил в голову бывшей жене в Москве Мужчина выстрелил в голову бывшей жене в Москве Коллектор избил в Москве знакомого должницы Коллектор избил в Москве знакомого должницы Супружескую пару приговорили за госизмену в Калининграде Супружескую пару приговорили за госизмену в Калининграде
Комментарии
Происшествия , Анастасия Ещенко , Сергей Жорин , Евгений Понасенков , Олег Соколов , ФСИН , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение