Семья убитой Ещенко не станет обжаловать приговор историку Соколову 

Родственники убитой аспирантки Анастасии Ещенко не станут оспаривать приговор осужденному историку Олегу Соколову , заявила представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бакшеевой, родители девушки считают, что дочь им ничто не вернет, но не станут обжаловать решение суда.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Прокуратура запрашивала для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима , защита настаивала на наказании сроком в 8 лет.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколова застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.