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Семья убитой Ещенко не станет обжаловать приговор историку Соколову 

Газета.Ru 1 час назад
Семья убитой Ещенко не станет обжаловать приговор историку Соколову
Фото: РИА Новости
Родственники убитой аспирантки Анастасии Ещенко не станут оспаривать приговор осужденному историку Олегу Соколову, заявила представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Бакшеевой, родители девушки считают, что дочь им ничто не вернет, но не станут обжаловать решение суда.
Расчленившего аспирантку историка Соколова приговорили к 12 годам тюрьмы
Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Прокуратура запрашивала для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима, защита настаивала на наказании сроком в 8 лет.
В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколова застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.
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Происшествия , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Санкт-Петербург
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