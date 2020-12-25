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Москва

В Москве при задержании погиб мужчина, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Мужчина выпрыгнул из окна при задержании в Москве
Фото: РИА Новости
Находившийся в федеральном розыске за разбой мужчина выпрыгнул из окна при попытке задержания сотрудниками полиции, позднее он скончался в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Днем 24 декабря мужчина, Гусейнов Ризван, находившийся в федеральном розыске, выпрыгнул из окна седьмого этажа при попытке задержания полицией. В розыске находился по статье 162 УК РФ ("разбой — ред.). Доставлен в больницу, умер в реанимации", — сказал собеседник агентства.

Согласно информации из базы данных МВД РФ, Гусейнов является уроженцем Сахалинской области, в розыске находился "по статье УК".
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Происшествия , Ризван Гусейнов , МВД , РИА Новости
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