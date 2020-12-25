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Историка Соколова признали виновным в убийстве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Историка Соколова признали виновным в убийстве
Фото: РИА Новости
Суд в Петербурге признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также незаконном хранении оружия.
Прокуратура запросила для Соколова 15 лет лишения свободы. Сам историк вину признал и раскаялся, передает «Московский комсомолец».
25 декабря бывшему доценту СПбГУ должны вынести приговор.
На оглашение приговора приехали родители убитой девушки. Они впервые принимают участие в судебном процессе над Соколовым, ранее они отказались от участия. Потерпевшей стороной в этом деле, по просьбе родителей, был признан брат Ещенко.
По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела — расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.
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Происшествия , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , Генпрокуратура РФ , Московский комсомолец
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