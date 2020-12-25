Историка Соколова признали виновным в убийстве 

Прокуратура запросила для Соколова 15 лет лишения свободы. Сам историк вину признал и раскаялся, передает «Московский комсомолец»

25 декабря бывшему доценту СПбГУ должны вынести приговор.

На оглашение приговора приехали родители убитой девушки. Они впервые принимают участие в судебном процессе над Соколовым, ранее они отказались от участия. Потерпевшей стороной в этом деле, по просьбе родителей, был признан брат Ещенко.