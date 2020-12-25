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Сотни школьников в РФ массово отравились недоваренной курицей 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Сотни школьников в РФ массово отравились недоваренной курицей
Фото: ТАСС
В городе Шелехов 117 школьников пожаловались на тошноту и рвоту, у 22 из них медики заподозрили острую кишечную инфекцию, заявил на своей странице в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Предварительная версия — ученики школы №6 пообедали полусырой курицей.
Дети в возрасте от 7 до 17 лет начали жаловаться на плохое самочувствие 24 декабря. В результате двое были госпитализированы, у одного ребенка обострился аппендицит. 20 человек в настоящее время находятся на амбулаторном лечении. Медики, по распоряжению местных властей, обходят всех школьников, пожаловавшихся на отравление. Состояние большинства из них — легкой степени тяжести.
Губернатор подчеркнул, что в школе проводится «эпидрасследование»: получены пробы воды, продуктов, у сотрудников пищеблока взяты анализы. По предварительной версии, причина отравления — некачественно приготовленный обед.

«Дети поели плохо проваренную курицу. Точная причина плохого самочувствия школьников и виновные в этом обязательно будут установлены», — написал Кобзев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

9 октября, как сообщал «Рамблер», стало известно о госпитализации с отравлением по неизвестной причине 39 воспитанников детских садов в Махачкале. Все они были доставлены в Республиканский кожно-венерологический диспансер. Одной из возможных причин отравления были названы некачественные продукты питания. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, было заведено уголовное дело.
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Происшествия , Игорь Кобзев
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