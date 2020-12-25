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Москва

Источник: экс-глава компании Petropavlovsk не признает вину 

ТАСС 48 минут назад
Основателя компании Petropavlovsk обвинили в крупной растрате
Фото: РИА Новости
Основатель и экс-генеральный директор компании Petropavlovsk Павел Масловский обвиняется в растрате более 90 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, вину бизнесмен не признает.

"Масловский обвиняется в растрате более 90 млн рублей. После предъявленных ему обвинений он заявил о непричастности к инкриминируемому преступлению", — сказал собеседник агентства.

Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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Происшествия , Павел Масловский , МВД , ИТАР-ТАСС
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