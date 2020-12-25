Основателя компании Petropavlovsk обвинили в крупной растрате

Основатель и экс-генеральный директор компании Petropavlovsk Павел Масловский обвиняется в растрате более 90 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, вину бизнесмен не признает.
"Масловский обвиняется в растрате более 90 млн рублей. После предъявленных ему обвинений он заявил о непричастности к инкриминируемому преступлению", — сказал собеседник агентства.
Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.