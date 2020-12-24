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Экс-главу Petropavlovsk незаконно посадили в камеру к обвиняемым в убийстве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 24 декабря 2020
Экс-главу Petropavlovsk посадили в камеру к обвиняемым в убийстве
Фото: ТАСС
Бывший глава золотодобывающей компании Petropavlovsk, арестованный в пятницу за растрату, незаконно содержится в изоляторе временного содержания (ИВС) обвиняемыми в убийстве, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Его держат в камере, рассчитанной на трех человек. У него два соседа, обвиняемые по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Это прямое нарушение федерального закона о содержании под стражей. Масловский со своей статьей о присвоении или растрате не может содержаться с лицами, обвиняемыми в насильственном преступлении», — передает слова правозащитницы ТАСС.

Как рассказала Литвинович, администрация ИВС начала принимать меры для перевода Масловского в другую камеру только после того, как наблюдатели указали на нарушение. Она также сообщила, что обвиняемый пока не получал никаких передач. Состояние здоровья Масловского «относительно нормальное», добавила член ОНК.
Экс-глава Petropavlovsk пробудет под арестом минимум до 23 февраля. Сообщалось, что в офисе компании прошли обыски. Как рассказали представители Petropavlovsk, материалов дела они видели, однако предполагают, что оно касается «людей, которые сейчас не занимают никаких должностей в компании».
Ранее Следственный комитет начала расследование против и.о. главы Petropavlovsk Максима Мещерякова.
В августе сообщалось, что в московском офисе «Покровского рудника» якобы происходила попытка рейдерского захвата, который осуществлял и.о. гендиректора Petropavlovsk plc Максим Мещеряков.
Позже гендиректор АО «Покровский рудник» Сергей Ермоленко заявил в СМИ, что в прессе стали появляться публикации, содержащие недостоверные сведения о компании и ее сотрудниках, эти публикации, по мнению Ермоленко, носили «заказной характер».
Petropavlovsk — это одна из самых крупных горнорудных компаний в России. Зарегистрирована в Британии, основной офис находится в Лондоне, также есть офисы в Москве и Благовещенске. В группу компаний входит АО «Покровский рудник».
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Комментарии 8
Происшествия , Максим Мещеряков , Сергей Ермоленко , Марина Литвинович , СКР , ИТАР-ТАСС , Амурская Область , Благовещенск , Лондон , Москва , Великобритания
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