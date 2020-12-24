Пьяный пассажир напал на бортпроводника во Внуково

аэропорту Внуково пьяный пассажир избил бортпроводника при посадке в самолет.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудник авиакомпании отказался пускать на борт нетрезвого пассажира, что спровоцировало конфликт, в результате которого пьяный мужчина накинулся на стюарда и начал избивать его руками по лицу и ногами по телу.

Сотрудник авиакомпании получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб руки.

Дебошир задержан, полиция ведет проверку произошедшего.

Как сообщал «Рамблер», летом россиянин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Калининграда в Москву. 49-летний мужчина попытался закурить во время полета, а затем напал на полицейских, которые прибыли в Шереметьево для составления в отношении него протокола об административном нарушении.

Как сообщили в СК РФ, дебошир оттолкнул одного из полицейских и попытался прорваться к выходу. При попытке задержания мужчина оказал активное сопротивление, сорвал у правоохранителя погон и применил физическую силу. После этого нарушитель разорвал свой паспорт.