Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Пьяный пассажир избил бортпроводника в самолете в Москве 

Вероника Полынина 14 минут назад
Пьяный пассажир напал на бортпроводника во Внуково
Фото: РИА Новости
В аэропорту Внуково пьяный пассажир избил бортпроводника при посадке в самолет.
Как сообщает РЕН ТВ, сотрудник авиакомпании отказался пускать на борт нетрезвого пассажира, что спровоцировало конфликт, в результате которого пьяный мужчина накинулся на стюарда и начал избивать его руками по лицу и ногами по телу.
Сотрудник авиакомпании получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб руки.
Дебошир задержан, полиция ведет проверку произошедшего.
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Как сообщал «Рамблер», летом россиянин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Калининграда в Москву. 49-летний мужчина попытался закурить во время полета, а затем напал на полицейских, которые прибыли в Шереметьево для составления в отношении него протокола об административном нарушении.
Как сообщили в СК РФ, дебошир оттолкнул одного из полицейских и попытался прорваться к выходу. При попытке задержания мужчина оказал активное сопротивление, сорвал у правоохранителя погон и применил физическую силу. После этого нарушитель разорвал свой паспорт.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Комментарии
Происшествия , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение