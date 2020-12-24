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Москва

Бывший глава Petropavlovsk Павел Масловский задержан 

ТАСС 1 час назад
Бывший глава Petropavlovsk Масловский задержан
Фото: РИА Новости
Основатель и бывший глава золотодобытчика Petropavlovsk Павел Масловский был задержан и доставлен на допрос к следователям, сообщил ТАСС источник.

"Масловского задержали. По информации, час назад он еще был на допросе", — рассказал собеседник агентства.

Ранее действующий глава Petropavlovsk Денис Александров заявил ТАСС, что в московском офисе "Покровского рудника" (дочернее предприятие Petropavlovsk) проходят обыски. Он добавил, что был вызван в офис как представитель акционера. В пресс-службе Petropavlovsk также сообщили ТАСС, что обыски, вероятно, "касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний".
РБК со ссылкой на источники сообщал, что обыски в московском офисе "Покровского рудника" проходят по уголовному делу против основателя и бывшего главы Petropavlovsk Павла Масловского. По данным издания, его обвиняют в хищении средств рудника в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.
ТАСС пока не удалось дозвониться до Масловского.

История спора

Конфликт в Petropavlovsk PLC начался в 2020 году после покупки доли в компании акционерным обществом "Южуралзолото группа компаний" (АО "ЮГК"), которая является конкурирующей. После того, как акции компании начали торговаться на Московской бирже, акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.

О компании

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика — компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 24,39% акций. Структуры Prosperity контролируют около 20% акций компаний.
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Комментарии 1
Происшествия , Константин Струков , Денис Александров , Павел Масловский , Московская биржа , Южуралзолото , РБК , ИТАР-ТАСС , Москва
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