Бывший глава Petropavlovsk Масловский задержан

Основатель и бывший глава золотодобытчика Petropavlovsk Павел Масловский был задержан и доставлен на допрос к следователям, сообщил ТАСС источник.

"Масловского задержали. По информации, час назад он еще был на допросе", — рассказал собеседник агентства.

Ранее действующий глава Petropavlovsk Денис Александров заявил ТАСС, что в московском офисе "Покровского рудника" (дочернее предприятие Petropavlovsk) проходят обыски. Он добавил, что был вызван в офис как представитель акционера. В пресс-службе Petropavlovsk также сообщили ТАСС, что обыски, вероятно, "касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний".

РБК со ссылкой на источники сообщал, что обыски в московском офисе "Покровского рудника" проходят по уголовному делу против основателя и бывшего главы Petropavlovsk Павла Масловского. По данным издания, его обвиняют в хищении средств рудника в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

ТАСС пока не удалось дозвониться до Масловского.

История спора

Конфликт в Petropavlovsk PLC начался в 2020 году после покупки доли в компании акционерным обществом "Южуралзолото группа компаний" (АО "ЮГК"), которая является конкурирующей. После того, как акции компании начали торговаться на Московской бирже , акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.

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