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Бандитам из ОПГ «Восьмерочные» добавили срок за хранение оружия и боеприпасов 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
Бандитам из ОПГ «Восьмерочные» добавили срок за хранение оружия
Фото: РИА Новости
Во Владимирской области лидеру организованной преступной группы (ОПГ) «Восьмерочные» 47-летнему Андрею Муртазину и его подельнику добавили срок за хранение оружия и боеприпасов. Об этом в четверг, 24 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мария Серова.
Как установил суд, 23 декабря 2019 года сотрудники МВД и ФСБ нашли в двух гаражах, расположенных на территории города Гусь-Хрустального схрон с оружием и боеприпасами. В ходе обыска были изъяты автомат, снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пакеты с взрывчатым веществом (тротил, пластид), гранаты, более двух тысяч патронов и иное оружие и боеприпасы.
В результате Андрея Муртазина приговорили к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей, его брату добавили три с половиной года, а подельнику лидера ОПГ дали шесть лет лишения свободы. Срок осужденным предстоит отбывать в колонии особого режима.
Приговор ОПГ из города Гусь-Хрустального был вынесен 30 ноября 2016 года. Андрей и Руслан Муртазины, Сергей Антропов, Игорь Копатов, Виктор Дуквин, Вячеслав Еремин и бывший местный депутат Андрей Кашин признаны виновными в разбое, вымогательстве и незаконном лишении свободы. Еремин, Дуквин и Копатов были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Остальным суд назначил наказание сроком от 8 до 13 лет в колонии строгого режима.
Банда «Восьмерочные» была создана в начале 1990-х и существовала 17 лет — до ликвидации в 2010-м году. Свое название она получила от разговорного названия одного из районов — «Восьмерка хрустальщиков». Андрей Муртазин сформировал преступную группу, которая в основном занимались отъемом имущества у бизнесменов из Гусь-Хрустального и рэкетом.
Полиция и СМИ обратили внимание на криминальную ситуацию в Гусь-Хрустальном в конце 2010 года после того, как местные предприниматели написали письмо-жалобу Владимиру Путину (тогда — председателю правительства РФ). Когда силовики начали расследование деятельности банды, ее лидер Андрей Муртазин подался в бега, но в сентябре 2012 года он был задержан и арестован.
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Комментарии 1
Происшествия , Вячеслав Еремин , Сергей Антропов , Владимир Путин , ФСБ , Правительство РФ , СКР , МВД , ФСИН , Lenta.ru , Владимирская Область , Гусь-Хрустальный
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