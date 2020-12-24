Бандитам из ОПГ «Восьмерочные» добавили срок за хранение оружия

Как установил суд, 23 декабря 2019 года сотрудники МВД ФСБ нашли в двух гаражах, расположенных на территории города Гусь-Хрустального схрон с оружием и боеприпасами. В ходе обыска были изъяты автомат, снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пакеты с взрывчатым веществом (тротил, пластид), гранаты, более двух тысяч патронов и иное оружие и боеприпасы.

В результате Андрея Муртазина приговорили к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей, его брату добавили три с половиной года, а подельнику лидера ОПГ дали шесть лет лишения свободы. Срок осужденным предстоит отбывать в колонии особого режима

Приговор ОПГ из города Гусь-Хрустального был вынесен 30 ноября 2016 года. Андрей и Руслан Муртазины, Сергей Антропов , Игорь Копатов, Виктор Дуквин, Вячеслав Еремин и бывший местный депутат Андрей Кашин признаны виновными в разбое, вымогательстве и незаконном лишении свободы. Еремин, Дуквин и Копатов были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Остальным суд назначил наказание сроком от 8 до 13 лет в колонии строгого режима.

Банда «Восьмерочные» была создана в начале 1990-х и существовала 17 лет — до ликвидации в 2010-м году. Свое название она получила от разговорного названия одного из районов — «Восьмерка хрустальщиков». Андрей Муртазин сформировал преступную группу, которая в основном занимались отъемом имущества у бизнесменов из Гусь-Хрустального и рэкетом.