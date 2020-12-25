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На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о взятках 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о взятках
Фото: РИА Новости
Командир взвода ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет и задержанный в Горячем Ключе, арестован на два месяца, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
О возбуждении уголовных дел на полицейских из Горячего Ключа, которые, по версии следствия, сговорившись с местными жителями, на автодороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им откупиться, СУСК сообщало 15 декабря. По версии следствия, командир взвода ДПС распределял наряды инспекторов, обещал подчиненным общее покровительство и попустительство по службе, а взамен систематически получал денежное вознаграждение. В четверг стало известно, что он задержан.

"Следователем было направлено в суд ходатайство об избрании командиру взвода ДПС меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку имеются основания полагать, что подозреваемый может угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также скрыться от органов предварительного следствия и суда. Сегодня суд, рассмотрев ходатайство следователя, арестовал подозреваемого сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей.
По данным СК, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года фигуранты дела получили взяток от водителей на сумму свыше одного миллиона рублей.
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Происшествия , Новости Кубани , СКР , ГИБДД , Краснодарский Край
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