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Москва

Детский санаторий загорелся в Ленинградской области 

Москва24 и ещё 4 52 минуты назад
Детский пульмонологический санаторий "Колчаново" загорелся в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 15:00 поступило сообщение о пожаре в Ленинградской области в селе Колчаново, улица Центральная, дом 45", — отметили в ведомстве.

Площадь пожара составляет 750 квадратных метров. На этом участке его локализовали в 15:55, сообщили в МЧС. Местные власти сообщили, что дети не пострадали в результате пожара. Отмечается, что в этот момент они находились в другом корпусе.
Ранее возгорание возникло в одноэтажном здании на территории завода на западе Москвы. Сообщалось, что площадь пожара составила 200 квадратных метров.
До этого в подмосковном Орехово-Зуеве загорелся автосалон. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, на которых пожар был локализован. В тушении возгорания приняли участие 61 человек и 17 единиц техники.
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Происшествия , Видео , МЧС , ИТАР-ТАСС , Башкортостан , Ленинградская область
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