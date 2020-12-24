Детский санаторий загорелся в Ленинградской области 

"В 15:00 поступило сообщение о пожаре в Ленинградской области в селе Колчаново, улица Центральная, дом 45", — отметили в ведомстве.

Площадь пожара составляет 750 квадратных метров. На этом участке его локализовали в 15:55, сообщили в МЧС. Местные власти сообщили, что дети не пострадали в результате пожара. Отмечается, что в этот момент они находились в другом корпусе.

Ранее возгорание возникло в одноэтажном здании на территории завода на западе Москвы. Сообщалось, что площадь пожара составила 200 квадратных метров.

До этого в подмосковном Орехово-Зуеве загорелся автосалон. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, на которых пожар был локализован. В тушении возгорания приняли участие 61 человек и 17 единиц техники.