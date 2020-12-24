В Москве мошенники обокрали актрису из «Моей прекрасной няни» 

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Артистка рассказала правоохранителям, что злоумышленники представились «сотрудниками службы безопасности Сбербанка » и заявили, что счета Милояниной были атакованы. Мошенники попросили ее перевести средства на указанный ими счет, чтобы обезопасить их. Актриса последовала совету лжесотрудников кредитной организации.

По данным телеканала, общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Милоянина известна по ролям в сериалах «Кулагин и партнеры», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Склифосовский».