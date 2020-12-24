В Москве мошенники обокрали актрису из «Моей прекрасной няни» 

В Москве мошенники обокрали 39-летнюю актрису из «Моей прекрасной няни» Ольгу Милоянину. Она обратилась в полицию с соответствующим заявлением, передает РЕН ТВ в четверг, 24 декабря.
Артистка рассказала правоохранителям, что злоумышленники представились «сотрудниками службы безопасности Сбербанка» и заявили, что счета Милояниной были атакованы. Мошенники попросили ее перевести средства на указанный ими счет, чтобы обезопасить их. Актриса последовала совету лжесотрудников кредитной организации.
По данным телеканала, общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.
Милоянина известна по ролям в сериалах «Кулагин и партнеры», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Склифосовский».
Ранее в Москве телефонные мошенники похитили у 86-летнего доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника отдела геолого-экономической и экологической оценки месторождений Льва Быховского более миллиона рублей. Они сообщили ученому, что кто-то пытается снять с его счета деньги, и предложили перевести их на счет в другом банке, что мужчина и сделал.