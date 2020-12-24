Российского экс-замгубернатора задержали за незаконный бизнес 

В Краснодарском крае задержали бывшего заместителя губернатора региона. Силовики подозревают его в незаконном участии в бизнесе.
Об этом сообщил Следственный комитет, не называя фамилию экс-замгубернатора. В тексте отмечено, что подозреваемый работал заместителем главы региона с ноября 2019 года по сентябрь 2020-го. В этот период ему нельзя было заниматься бизнесом, однако СК выяснил, что чиновник руководил строительной организацией — как лично, так и через доверенное лицо. Эта компания с августа 2015 года строила жилой комплекс на шоссе Нефтяников в Краснодаре.
Работая вице-губернатором, подозреваемый с помощью должностного положения и авторитета лоббировал интересы застройщика, считает СК. Взамен чиновник получал часть дохода фирмы и тратил деньги на своё усмотрение.
«Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв. м стоимостью более 12,8 миллионов рублей», — подчеркнули в СК.
Под описанный СК период работы вице-губернатором попадает Сергей Пуликовский, выяснил «Секрет фирмы». С ноября 2019 года он работал вице-губернатором по внутренней политике, а в марте 2020 года стал заместителем главы региона по казачеству. В сентябре 2020 года Пуликовский покинул свой пост. О том, что в деле о незаконном бизнесе фигурирует именно он, также сообщили источники «РБК Краснодар».