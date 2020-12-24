Российского экс-замгубернатора задержали за незаконный бизнес 

Краснодарском крае задержали бывшего заместителя губернатора региона. Силовики подозревают его в незаконном участии в бизнесе.

Об этом сообщил Следственный комитет, не называя фамилию экс-замгубернатора. В тексте отмечено, что подозреваемый работал заместителем главы региона с ноября 2019 года по сентябрь 2020-го. В этот период ему нельзя было заниматься бизнесом, однако СК выяснил, что чиновник руководил строительной организацией — как лично, так и через доверенное лицо. Эта компания с августа 2015 года строила жилой комплекс на шоссе Нефтяников в Краснодаре.

Работая вице-губернатором, подозреваемый с помощью должностного положения и авторитета лоббировал интересы застройщика, считает СК. Взамен чиновник получал часть дохода фирмы и тратил деньги на своё усмотрение.

«Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв. м стоимостью более 12,8 миллионов рублей», — подчеркнули в СК.