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Москва

В Москве мужчина выстрелил в голову бывшей жене 

РИА Новости и ещё 9 24 декабря 2020
В Москве мужчина выстрелил в голову бывшей жене
Фото: РИА Новости
Мужчина выстрелил в голову своей бывшей жене на западе Москвы, его ищут, пострадавшая госпитализирована, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "покушение на убийство" и… "незаконный оборот оружия", — сказала она.

По данным следствия, 23 декабря возле дома на Беловежской улице мужчина выстрелил в голову своей бывшей жене, с которой конфликтовал. Сейчас женщина находится в больнице, ей оказывается необходимая медпомощь.

"В настоящее время следствие принимает меры к задержанию лица, причастного к совершению преступления", — добавила Иванова.

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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , Москва
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