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Москва

ФСБ задержала обвиняемых в убийствах соратников Тесака 

Москва24 37 минут назад
ФСБ задержала обвиняемых в убийствах соратников Тесака
Фото: ФСБ России
ФСБ задержала обвиняемых в убийствах соратников Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета России.
Всего было задержано шесть человек. Им предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. В ходе задержания у них были изъяты огнестрельное, травматическое и холодное оружие. Также у обвиняемых обнаружили неонацистскую агитационную атрибутику.
Следователи сообщили, что экс-глава националистической организации "Русская цель" Семен Токмаков попытался оказать вооруженное сопротивление. Он, а также еще пять фигурантов дела рассказали о совершении особо тяжких преступлений.

"Следствие намерено ходатайствовать об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются иные соучастники и другие эпизоды преступной деятельности, а также роль и степень участия каждого фигуранта в совершенных преступлениях", — заявили в СК РФ.

Сообщается, что доказательства в пользу их вины были собраны при расследовании убийства двух человек. Видеозапись с происшествием была выложена в интернет летом 2007 года.

"По данным следствия, указанное убийство было совершено в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" и "Реструкт" Максим Марцинкевич", — говорится в сообщении.

Тесак также дал показания против своих соратников. Он рассказал, что в 2002–2006 годы ими были совершены еще несколько убийств. В частности, осенью 2003 года были убиты двое человек в Гагаринском районе Смоленской области. Это подтвердил сам Марцинкевич, после чего были найдены останки двух человек с признаками насильственной смерти.
16 сентября Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении Челябинска. Его тело нашли в камере рано утром. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.
27 октября одного из соратников Тесака, Артема Костылева, обнаружили мертвым в лесу под Красногорском. Вероятной причиной смерти назвали суицид.
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Происшествия , Максим Марцинкевич , ФСБ , СКР , Формат-18
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