На Ямале в гараже нашли труп депутата 

"Устанавливаются обстоятельства и причины его смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее о смерти Рябцева сообщили в администрации Надымского района. В муниципалитете подчеркнули, что он руководил общественными организациями, а также доставлял лекарства и продукты пожилым и заразившимся коронавирусом во время пандемии.