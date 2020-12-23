Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

На Ямале в гараже нашли труп депутата 

Газета.Ru 1 час назад
На Ямале в гараже нашли труп депутата
Фото: Газета.Ru
На Ямале в гараже нашли труп депутата думы Надымского района, общественника Александра Рябцева, пишет РИА "Новости" со ссылкой на СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Устанавливаются обстоятельства и причины его смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее о смерти Рябцева сообщили в администрации Надымского района. В муниципалитете подчеркнули, что он руководил общественными организациями, а также доставлял лекарства и продукты пожилым и заразившимся коронавирусом во время пандемии.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
Газета.Ru: последние новости
СК ведет проверку после статьи о наследстве Крючкова СК ведет проверку после статьи о наследстве Крючкова ГУМу грозит штраф в 1 млн рублей за нарушения мер по коронавирусу ГУМу грозит штраф в 1 млн рублей за нарушения мер по коронавирусу Названы версии смерти журналиста Бударагина Названы версии смерти журналиста Бударагина
Происшествия , Александр Рябцев , СКР , РИА Новости , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Россиянка разбила утюгом «Гелендваген» и попала на видео
00:20
Россиянка разбила утюгом «Гелендваген» и попала на видео
Происшествия
Водители 1,5 тысячи фур в знак протеста сигналят в Британии
00:23
Водители 1,5 тысячи фур в знак протеста сигналят в Британии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение