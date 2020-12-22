Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов раскаялся в суде 

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов , обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, раскаялся в содеянном.

22 декабря в военном суде Читы Шамсутдинов выступил с последним словом.

«В обстановке, в которой я оказался… довело меня до этой ситуации, из-за чего произошла эта трагедия. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном», — сказал обвиняемый, его слова приводят «Вести».

До этого в суде выступал прокурор, который заявил о том, что Шамсутдинов хладнокровно спланировал преступление. По словам обвинителя, обвиняемый демонстрировал свою исключительность и противопоставлял себя сослуживцам. Прокурор попросил присяжных не проявлять к Шамсутдинову снисхождения.

Адвокат обвиняемого, в свою очередь, назвал его жертвой неуставных отношений в армии и пыток со стороны офицеров.