Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов раскаялся в суде 

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, раскаялся в содеянном.
22 декабря в военном суде Читы Шамсутдинов выступил с последним словом.
«В обстановке, в которой я оказался… довело меня до этой ситуации, из-за чего произошла эта трагедия. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном», — сказал обвиняемый, его слова приводят «Вести».
До этого в суде выступал прокурор, который заявил о том, что Шамсутдинов хладнокровно спланировал преступление. По словам обвинителя, обвиняемый демонстрировал свою исключительность и противопоставлял себя сослуживцам. Прокурор попросил присяжных не проявлять к Шамсутдинову снисхождения.
Адвокат обвиняемого, в свою очередь, назвал его жертвой неуставных отношений в армии и пыток со стороны офицеров.
Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября 2019 года в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек». Свои действия солдат объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».