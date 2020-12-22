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Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов раскаялся в суде 

Вероника Полынина 41 минуту назад
Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов раскаялся в суде
Фото: РИА Новости
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, раскаялся в содеянном.
22 декабря в военном суде Читы Шамсутдинов выступил с последним словом.

«В обстановке, в которой я оказался… довело меня до этой ситуации, из-за чего произошла эта трагедия. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном», — сказал обвиняемый, его слова приводят «Вести».

До этого в суде выступал прокурор, который заявил о том, что Шамсутдинов хладнокровно спланировал преступление. По словам обвинителя, обвиняемый демонстрировал свою исключительность и противопоставлял себя сослуживцам. Прокурор попросил присяжных не проявлять к Шамсутдинову снисхождения.
Адвокат обвиняемого, в свою очередь, назвал его жертвой неуставных отношений в армии и пыток со стороны офицеров.
Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября 2019 года в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек». Свои действия солдат объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».
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Происшествия , Рамиль Шамсутдинов , СКР
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