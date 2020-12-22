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Москва

Россиянин погиб в попытке сделать селфи 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянин погиб в попытке сделать селфи
Фото: РИА Новости
Житель Московской области погиб при попытке сделать селфи. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Согласно предварительным данным следствия, вчера на Горной улице в микрорайоне Сходня в городском округе Химки 20-летний местный житель забрался на высоковольтную линию с целью сделать селфи, получил удар током, упал и скончался. Некоторое время спустя его тело было обнаружено. Следственный отдел СК по Химкам инициировал проведение проверки по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В июле, как сообщал «Рамблер», женщина приехавшая на отдых в Курагинском районе на юге Красноярского края, решила сделать селфи с подругой на фоне окрестных видов на горной смотровой площадке, оступилась, упала с высоты 50-и метров и скончалась.
В первой половине декабря 25-летний житель Санкт-Петербурга сделал попытку познакомиться с наездницей, получил отказ и попытался поцеловать в морду ее лошадь. Животное укусило его за нос. Мужчина был госпитализирован. Врачи ампутировали ему кончик носа.
Тогда же на конечной остановке общественного транспорта «Дубравная» в Нижнем Новгороде автобус ЛиАЗ (маршрут №10) начал самопроизвольное движение. Его водитель, женщина, находившаяся снаружи транспортного средства, сделала попытку остановить автобус, но тот наехал на нее, в результате чего она погибла.
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Происшествия , СКР , ЛиАЗ
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