Россиянин погиб в попытке сделать селфи 

Житель Московской области погиб при попытке сделать селфи. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Согласно предварительным данным следствия, вчера на Горной улице в микрорайоне Сходня в городском округе Химки 20-летний местный житель забрался на высоковольтную линию с целью сделать селфи, получил удар током, упал и скончался. Некоторое время спустя его тело было обнаружено. Следственный отдел СК по Химкам инициировал проведение проверки по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В июле, как сообщал «Рамблер», женщина приехавшая на отдых в Курагинском районе на юге Красноярского края, решила сделать селфи с подругой на фоне окрестных видов на горной смотровой площадке, оступилась, упала с высоты 50-и метров и скончалась.

В первой половине декабря 25-летний житель Санкт-Петербурга сделал попытку познакомиться с наездницей, получил отказ и попытался поцеловать в морду ее лошадь. Животное укусило его за нос. Мужчина был госпитализирован. Врачи ампутировали ему кончик носа.