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Москва

Спецназ нагрянул в Среднеуральский монастырь 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
В Среднеуральский женский монастырь, в котором сейчас находится отлучённый от церкви бывший схиигумен Сергий Романов, прибыли бойцы группы силовой поддержки Федеральной службы судебных приставов (спецназ ФССП). О штурме монастыря сообщила также телеведущая Ксения Собчак.
Как сообщили URA.RU очевидцы, спецназ сопровождает представителей Екатеринбургской епархии: помощника архиерея по правовым вопросам Виктора Явича и помощников отца Максима Миняйло — старшего священника Храма на Крови. В монастырь также выехала адвокат Среднеуральского женского монастыря Светлана Герасимова. Она заявила, что ей не известны причины визита силовиков.

На территории захваченного монастыря начались работы по проведению строительно-технической экспертизы, что необходимо для оформления зданий на территории СУЖМ. Туда прибыли представители епархии, а также эксперты, назначенные судом, и судебные приставы, — сообщили агентству в пресс-службе епархии.

Как отметила в своём Telegram-канале Ксения Собчак, уже начался штурм монастыря. Казаки, охраняющие обитель, отказываются пускать незваных гостей внутрь.
Как писал NEWS.ru, СК РФ возбудил два новых уголовных дела: о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре. Ранее Следственный комитет завёл уголовное дело по факту истязаний детей в этом монастыре, а также в связи с халатностью, допущенной «должностными лицами органов системы профилактики».
Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки. Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.
После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Сергий Романов , Николай Романов , Ксения Собчак , Виктор Явич , Патриарх Кирилл , Светлана Герасимова , СКР , Иркутская Область , Свердловская Область , Среднеуральск , Ук
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