Москвичка разбила авто соседки утюгом 

Жительница Москвы разбила автомобиль соседки утюгом и палкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторое время назад 34-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что вчера на Рождественской улице 26-летняя соседка при помощи утюга и палки разбила стекло, фары, зеркала и крышу ее черного «Мерседеса». Полицейские инициировали проведение доследственной проверки по данному факту. Собеседник в правоохранительных органах сообщил «Царьграду», что палка была металлической, а нападавшую зовут Нона.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в Кемеровской области пенсионер в ходе словесной перепалки с соседями достал охотничье ружье, спрятанное под одеждой, ударил женщину прикладом, а затем выстрелил сначала в ее мужа, потом — в их 14-летнего сына. Подросток был ранен в плечо, его отец скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера.

Тогда же средства массовой информации сообщили, что начальник отдела полиции «Зареченский» управления внутренних дел по Казани полковник Тарас Дорошкевич открыл огонь из винтовки по дознавательнице, показатели работы которой счел недостаточно хорошими. В результате происшествия трое полицейских получили ранения.

В июле 63-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух у одного из жилых домов по улице Краева в селе Жариково, ранил в голову 45-летнюю женщину и скрылся.