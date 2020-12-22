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Суд оштрафовал «Деда Мороза» за пикет на Красной площади против отмены детских елок 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Суд оштрафовал «Деда Мороза» за пикет против отмены детских елок
Фото: ТАСС
Тверской суд Москвы оштрафовал Анатолия Чистова на 10 тысяч рублей за участие в пикете на Красной площади в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Альдаева.
По словам адвоката, мужчину признали виновным по статье КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и назначили ему штраф в 10 тысяч рублей. Как отмечает Альдаев, вместе со своим доверителем они "уже подали жалобу" на решение суда.
Чистов был задержан правоохранителями во второй половине ноября. Мужчина в костюме Деда Мороза со своими помощницами-гномами на Красной площади выражал несогласие в решением властей запретить проведение детских елок.
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