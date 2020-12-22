Второй за месяц сотрудник ФСО покончил с собой в Москве

По данным издания, 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения был найден мертвым утром 21 декабря во дворе дома по улице Цандера.

Подполковник ФСО оставил записку, которая позволяет предположить, что уход из жизни был совершен по личным мотивам, отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что 30 ноября в СМИ появилась информация о том, что на территории Кремля совершил самоубийство сотрудник одного из отделов Федеральной службы охраны. Причиной назывались многочисленные переработки на службе, которые никак не оплачивались.

При этом отмечалось, что супруге не рассказали подробностей о его смерти, сказали лишь, что ее муж скончался. Известно, что погибший готовился к разводу в декабре.