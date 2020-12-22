Видео подробностей смерти создателя «Ну, погоди» 

21 декабря в возрасте 82 лет умер один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!» Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор также писал книги для детей.

По словам юриста писателя Светланы Верхоглядовой, это произошло после продолжительной болезни. «Он умер сегодня ночью, в 1:15. Похороны состоятся 23 декабря, точное время и место будут известны позднее», — сказала Верхоглядова.