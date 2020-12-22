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Москва

Видео подробностей смерти создателя «Ну, погоди» 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
21 декабря в возрасте 82 лет умер один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский.
Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!» Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор также писал книги для детей.
По словам юриста писателя Светланы Верхоглядовой, это произошло после продолжительной болезни. «Он умер сегодня ночью, в 1:15. Похороны состоятся 23 декабря, точное время и место будут известны позднее», — сказала Верхоглядова.
Происшествия , Видео , Александр Курляндский
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