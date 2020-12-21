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Москва

Ссора в чате жильцов закончилась стрельбой 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Ссора в чате жильцов закончилась стрельбой
Фото: РИА Новости
Два человека оказались в больнице после ссоры в чате жильцов дома, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в подмосковной Истре. Повздорив в чате с соседом, 57-летний мужчина и его 37-летний сын решили выяснить отношения лично и спустились к оппоненту на этаж.
Тот открыл стрельбу из травматического оружия и ранил старшего соседа в левое предплечье, а его сына — в грудь.
Пострадавшие утверждают, что сосед начал стрелять, как только увидел их на возле своей квартиры. По другой версии, пьяные отец и сын избили соседа, после чего он взялся за оружие.
Как писал «Рамблер», конфликты в коллективных чатах нередко перерастают в реальные ссоры с трагическим финалом. 22 ноября в Санкт-Петербурге произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали родители школьников, поссорившиеся в чате.
В начале ноября в Волгограде погиб отец-одиночка. Его избили до смерти родственники одноклассницы его дочери после перепалки в родительском чате. В Кисловодске возбуждено уголовное дело в отношении председателя родительского комитета, которая целый год травила одноклассницу своей дочери в школьных чатах и при личном общении, из-за чего девочка попыталась свести счеты с жизнью.
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Происшествия , РЕН ТВ
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