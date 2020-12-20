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Москва

Постучали в дверь кувалдой: ОМОН провел рейд по столичным барам 

Газета.Ru 41 минуту назад
Столичные бары и их гости пытаются обойти запрет на работу заведений после 23.00: в Москве сотрудники полиции, ОМОН и ОАТИ нагрянули в выходные в несколько точек, обслуживавших посетителей среди ночи. Двери в одном из мест пришлось взломать кувалдой и ломом — внутри бар оказался полон. Теперь заведениям-нарушителям грозят штрафы и временное закрытие. «Газета.Ru» — о том, как в столице борются с ночными гуляками.
В Москве в эти выходные проходят рейды по заведениям, нарушающим запрет на работу после 23.00, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции. Бары и рестораны вместе с гостями пытаются обойти ограничения — и попадают в поле зрения правоохранителей. В ночь на 20 декабря сразу несколько столичных заведений пережили визит правоохранителей.
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Одно из них — в районе Китай-города: там, как сообщил телеканал РЕН ТВ, правоохранители вместе с сотрудниками объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) нашли очередной бар, который работал после 23.00, несмотря на ограничения по коронавирусу.

«В ходе рейда по адресу Маросейка 6/8, строение 8, было выявлено заведение, продолжающее работать после 23.00 на прием посетителей и осуществление продажи продукции. В ходе рейда работа заведения была приостановлена, посетители были рассчитаны и сопровождены к выходу», — заявил инспектор столичного ОАТИ Ян Поповский.

По предварительной информации СМИ, в заведении якобы праздновали день рождения. Один из очевидцев, рассказал, что пришел в бар в 21.00, чтобы потанцевать.

«Вы заходите в девять часов, и вам кажется, что вы попали в райское место. Я находился там с девяти, и грянуло время — час ночи. Много народу было, человек двадцать», — рассказал телеканалу молодой человек.

Бару «Барвиха Lounge», расположенному на территории Даниловского района столицы, теперь может грозить закрытие на срок до 90 суток на основании выявленных там нарушений. В ночь на 20 декабря гости, которых продолжали обслуживать, обнаружились там в 3.00.

«Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 20 декабря 2020 года по адресу: ул. Дербеневская набережная, д. 7, был проверен бар «Барвиха Lounge». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 03.00. В заведении находилось порядка 100 гостей. Посетители курили кальяны», — заявил Ян Поповский.

В ночь на 19 декабря правоохранители устроили облаву на еще один столичный бар — «Квартира», — который по данным правоохранителей, постоянно работал ночью, несмотря на введенные ограничения.
На видео, которое опубликовал московский оперштаб, показано, как сотрудники ОМОН вскрывают дверь с надписью «Мы закрыты» с помощью кувалды и лома, после чего заходят внутрь.
В помещении, которое освещалось только свечами, оказалось множество людей — на видео от сотрудников бара правоохранители требуют включить свет и позвать администраторов, после этого запись обрывается.
Как сообщает оперштаб, за нарушения бару грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае причинения вреда здоровью людей — до миллиона или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
За неделю до этого под удар попал и караоке-клуб Royal Arbat. «В ходе рейда сотрудников ОАТИ и полиции было установлено, что заведение Royal Arbat продолжает работать после 00.00. При этом сотрудники заведения препятствовали проведению проверки и законным действиям полиции», — рассказал изданию Life.ru инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.
По его словам, только в 01.00 правоохранителям удалось попасть в клуб через черный ход, после чего выяснилось, что заведение не только продолжало функционировать, но и было заполнено клиентами — все столы были заняты.
В Москве действует запрет на ночную работу заведений — эта коронавирусная мера будет действовать до 15 января. Исключением не станет и новогодняя ночь. Все рестораны после 23.00 31 декабря будут закрыты.
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Происшествия , Видео , Статьи , Дмитрий Комаров , Газета.Ru
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