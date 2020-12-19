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Названа причина хлопка в астраханской больнице 

РИА Новости 31 минуту назад
Власти назвали причину взрыва в астраханской больнице
Фото: РИА НОВОСТИ
Хлопок в техническом помещении в больнице Астрахани произошел, по предварительной версии, при замене рабочим кислородного баллона, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. Один сотрудник больницы был госпитализирован. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования. По информации министерства здравоохранения области, в рядом стоящем отделении для больных коронавирусом находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

"По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи", — сказал Спирин. Возгорание было ликвидировано.

В больнице в Астрахани произошел взрыв в помещении с кислородными баллонами
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Происшествия , Алексей Спирин , РИА Новости
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