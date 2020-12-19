Власти назвали причину взрыва в астраханской больнице

Алексей Спирин. Хлопок в техническом помещении в больнице Астрахани произошел, по предварительной версии, при замене рабочим кислородного баллона, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Астраханской области

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. Один сотрудник больницы был госпитализирован. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы на случай возможных повреждений основного оборудования. По информации министерства здравоохранения области, в рядом стоящем отделении для больных коронавирусом находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.