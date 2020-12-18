В Петербурге задержали скрывавшегося 2 года от ФСБ полицейского 

Санкт-Петербурге задержали экс-полицейского, который почти три года находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС

По версии следствия, бывший оперуполномоченный петербургской полиции Александр Свиридюк вместе с сообщником, подполковником полиции из центра по противодействию экстремизму Эдуардом Тунгушевым требовали от местного жителя 3 млн рублей за то, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

Тунгушев был задержан в январе 2018 года, а Свиридюку удалось скрыться от оперативников ФСБ . Его местонахождение оставалось неизвестным почти три года.

18 декабря экс-полицейского задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга. На него заведено уголовное дело о покушении на мошенничество по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Его сообщник Тунгушев ранее был осужден условно.

Как писал «Рамблер», в ноябре на Кубани в рамках расследования дела о посредничестве во взяточничестве полицейские нашли у подозреваемого более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов, а также тайник на кладбище, где хранилось более 50 млн рублей.