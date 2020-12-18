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В Петербурге задержали скрывавшегося 2 года от ФСБ полицейского 

Вероника Полынина 12 минут назад
В Петербурге задержали скрывавшегося 2 года от ФСБ полицейского
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге задержали экс-полицейского, который почти три года находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС.
По версии следствия, бывший оперуполномоченный петербургской полиции Александр Свиридюк вместе с сообщником, подполковником полиции из центра по противодействию экстремизму Эдуардом Тунгушевым требовали от местного жителя 3 млн рублей за то, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.
Тунгушев был задержан в январе 2018 года, а Свиридюку удалось скрыться от оперативников ФСБ. Его местонахождение оставалось неизвестным почти три года.
18 декабря экс-полицейского задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга. На него заведено уголовное дело о покушении на мошенничество по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Его сообщник Тунгушев ранее был осужден условно.
Как писал «Рамблер», в ноябре на Кубани в рамках расследования дела о посредничестве во взяточничестве полицейские нашли у подозреваемого более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов, а также тайник на кладбище, где хранилось более 50 млн рублей.
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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